La Roma non chiude: il colpo d’ala fa volare la Juve

Non solo i giallorossi: il testa a testa con Comolli promette scintille, i risvolti della trattativa

Protagonisti di una sfida in classifica che continuerà a tenere banco fino alla fine della stagione, Roma e Juventus incroceranno le loro strade anche sul mercato. Al netto delle timide indiscrezioni riguardanti il futuro di Malen, entrambe le squadre andranno alla ricerca di un esterno mancino.

Indicato come innesto prioritario da Gasperini, l’acquisto di un nuovo jolly di fascia rappresenterà un autentico punto di non ritorno per le manovre di mercato dei capitolini che non vogliono lasciare nulla di intentato. Un nome su tutti nei dossier di Massara: Lorenzo Bernasconi.

Autore di una stagione assolutamente sopra le righe con la maglia dell’Atalanta, il difensore di Gasperini piace e non poco dalle parti di Trigoria con la Roma che nei mesi scorsi è andata ben oltre i primi sondaggi esplorativi.

Non chiudendo il colpo, però, i capitolini si sono esposti all’inserimento di altri club, pronti a capire i margini di manovra. In un novero di squadre che si prospetta piuttosto folto, ad esempio, fari puntati anche sulla Juventus.

Come evidenziato da calciomercato.it, qualora si dovessero aprire le porte per la partenza di Cambiaso i bianconeri sarebbero chiamati a vagliare un nuovo innesto: oltre al “solito” Udogie, anche Bernasconi, Maatsen e Araujo dello Sporting CP sono i profili monitorati dalla “Vecchia Signora”.