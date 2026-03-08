Lascia l’Inter per la Roma: firma un quinquennale

La parentesi con i nerazzurri è ormai giunta al capolinea: scelta fatta, lo aspettano i giallorossi

Si prospettano novità importanti in casa Roma e non solo per quanto concerne la prima squadra. In questo senso gli intrecci con l’Inter sono pronti a dar vita ad un interessante effetto domino.

Come riferito da FcInter1908.it, infatti, Massimo Tarantino sarebbe pronto a lasciare il proprio incarico da responsabile del settore giovanile dei meneghini dopo quasi tre anni; ad attenderlo c’è la Roma, disposta a mettere sul piatto un contratto di cinque anni per convincere uno dei principali artefici della risalita dell’Inter.

Si inseriscono proprio in quest’alveo – del resto – le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Alberto De Rossi. Stando a Tuttosport, l’Head of the Youth Sector della Roma, nonché ex tecnico della Primavera giallorossa, sarebbe ad un passo dal dire addio ai capitolini. L’intreccio sull’asse Milano-Roma, insomma, è sul punto di essere essere servito.