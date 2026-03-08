Nuova squadra per Dybala: il tradimento è servito

Il nome del numero 21 della Roma continua ad essere accostato a quello di diversi club: ecco come stanno le cose

La lesione al menisco per la quale è stato operato nei giorni scorsi si è abbattuta come una vera e propria doccia su Paulo Dybala che dal canto suo ha già cominciato l’iter riabilitativo. A tenere banco, intanto, sono anche le tante voci che riguardano il futuro dell’argentino che si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale.

Con l’ipotesi rinnovo congelata ma da non escludere a priori, il numero 21 della Roma continua ad avere numerosi estimatori soprattutto in Sudamerica. Come riferito da Michael Rincon, la grande amicizia che lo lega a Leandro Paredes potrebbe alla fine spingere Dybala ad accettare la corte del Boca Juniors, da tempo sulle sue tracce.

Tuttavia, il mosaico potrebbe essere completato con nuove, importanti tessere nei prossimi giorni. Stando a Tyc Sports, i club brasiliani a cui Dybala è stato accostato nei giorni scorsi (Flamengo, Palmeiras e Gremio) potrebbero ritornare alla carica giocandosi le proprie chances.

Piuttosto difficili da prevedere in tutti i loro aspetti, le mosse dell’argentino continueranno a tenere banco soprattutto nei prossimi mesi: la resa dei conti definitiva è sempre più vicina.