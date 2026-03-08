Rigore netto non dato alla Roma: “È sempre punibile”

La presa di posizione dopo Genoa-Roma non è tardata ad arrivare: il caso è definitivamente esploso, la ricostruzione

Sconfitta e veleni al Ferraris. Il triplice fischio di Colombo non ha esaurito la scia di polemiche che in casa Roma ha preso piede nel post partita, alimentate dalle parole in conferenza stampa di Gasperini.

A finire nell’occhio del ciclone è infatti il tocco di braccio nella sua area di Malinovskyi, non ravvisato dal direttore di gara che non è stato richiamato dal VAR. Inutile dire che – nel caso in cui fosse stato concesso – il penalty avrebbe inevitabilmente cambiato lo spartito dell’incontro.

A prendere posizione su quanto successo è stato anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che così si è espresso sull’argomento: “La partita è stata ben arbitrata da Colombo ma nel finale del secondo tempo Malinkovskyi esce alla disperata sul tiro di Koné: il braccio destro è largo ed è sempre punibile. La palla tocca il petto ma la traiettoria cambia minimamente”.