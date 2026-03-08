Serie A, DIRETTA Genoa-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la partita dello stadio Marassi

La Roma non vuole e, soprattutto, non ha tempo per leccarsi le ferite se vuole affrontare fino all’ultimo la corsa Champions con le credenziali giuste. Ferite nello spirito, colpito dalla rimonta subita contro la Juve, e nel corpo, rappresentate dall’operazione al menisco di Dybala e da quella alla caviglia di Ferguson.

Ovviamente, non ci sarà nemmeno spazio per le emozioni contro il grande ex Daniele De Rossi, artefice di una rimonta importante ma non ancora definitiva nell’arroventata lotta salvezza. Senza Tommaso Baldanzi, DDR ha sciolto solamente all’ultimo i dubbi riguardanti Norton-Cuffy, Onana e Otoa.

In casa giallorossa, Gasperini ha dovuto ancora una volta fare a meno di Hermoso e Soulé per infortunio, mentre Wesley ha saltato la trasferta in casa del Genoa per squalifica dopo l’ammonizione contro i bianconeri. Asromalive.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Colombo, Vitinha. (da confermare) All.: De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini (C); Malen All.: Gasperini

ARBITRO: Colombo della sezione di Como