Allenamento Roma, le condizioni di Hermoso e Soulé

La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta contro il Genoa
Dopo il pari contro la Juve, la Roma ha dilapidato altri punti importanti nella corsa Champions League, perdendo contro il Genoa. Raggiunta dal Como al quarto posto in classifica, la squadra è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria.
Gian Piero Gasperini ha iniziato a preparare l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Il tecnico romanista ha ricevuto buone notizie da Mario Hermoso, tornato ad allenarsi in gruppo.
C’era grande attesa soprattutto per la situazione di Matias Soulé. L’attaccante argentino ha fatto qualche scampolo in gruppo, che ha fatto solamente prove di corsa per gestire la sua pubalgia.