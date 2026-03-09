Dall’Inter alla Roma, annuncio ufficiale: il top player firma gratis

Niente rinnovo e addio già comunicato dal club, nome nuovo per l’attacco

Non è iniziato nel migliore dei modi il tour de force del mese di marzo per la Roma. Dopo essersi fatta rimontare due gol dalla Juventus, la squadra giallorossa ha perso ieri in casa del Genoa, perdendo il quarto posto in favore del Como, prossimo avversario in campionato.

Ancora una volta, la rosa ha mostrato lacune troppo profonde per essere considerata da Champions League, con alternative ai titolari davvero poco credibili per coltivare ambizioni europee importanti. Se poi ci si mettono anche arbitro e VAR ad ignorare un rigore netto a favore dei giallorossi, la missione diventa ancora più complicata.

Tornando alla rosa, al netto di alcuni errori lapalissiani commessi da Gian Piero Gasperini contro bianconeri e rossoblu, la squadra ha bisogno di calciatori di pedigree internazionale, che abbinino alle qualità tecnico-tattiche una presenza importante nel calcio che conta.

In vista dell’estate, un’occasione clamorosa arriva dalla Germania. Nelle scorse ore, il DS del Borussia Dortmund ha ufficializzato l’addio a parametro zero di Julian Brandt. Abile a giostrare sia come trequartista che come ala sinistra, il numero 10 dei gialloneri secondo quanto appreso da Asromalive.it è stato sondato anche da diverse squadre italiane, che forse sono arrivate troppo tardi.

La Roma, per l’appunto, ma anche Inter, Juventus e Napoli stimano molto il 29enne, già autore di 10 gol in stagione, che, tuttavia, piace molto anche in Premier League. Tottenham e, soprattutto, Aston Villa, hanno già da tempo iniziato il corteggiamento, ma le italiane restano comunque vigili, nella consapevolezza che ingaggiare un profilo simile a parametro zero rappresenterebbe davvero un bel colpo. Ma servirebbe davvero una rimonta importante per vederlo in Serie A.