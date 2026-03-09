“Infortunio Soulé più grave del previsto”: quante partite salta

di

Scatta l’allarme in casa giallorossa per l’attaccante argentino, ultimi aggiornamenti devastanti

Non c’è pace in casa Roma. Come se non bastasse la doppia delusione di campo contro Juventus Genoa, la squadra giallorossa ancora una volta nel momento clou della stagione deve pagare dazio all’emergenza infortuni.

Matias Soulé si dispera in campo
“Infortunio Soulé più grave del previsto”: quante partite salta (Ansa Foto) – asromalive.it

Dopo l’operazione al menisco di Paulo Dybala e quella alla caviglia di Evan Ferguson, Gian Piero Gasperini rischia di non poter disporre ancora a lungo di Matias Soulé. L’attaccante argentino è tormentato da una fastidiosa pubalgia ormai da settimane e secondo Riccardo Trevisani il suo infortunio sarebbe più grave del previsto.

“Lo stop di Matias Soulè potrebbe essere più lungo del previsto – ha detto a Radio Manà Manà Sport –. I tempi di recupero per l’argentino potrebbero prolungarsi fino ad aprile e il giocatore può saltare le due gare di Europa League col Bologna e le prossime gare di campionato”. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, il 18 giallorosso salterebbe anche Como Lecce e potrebbe ritornare addirittura il 5 aprile, nella sfida di Pasqua contro l’Inter.

Gestione cookie