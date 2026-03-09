Juve stregata da Pisilli: scambio con la Roma

di

Il club bianconero vuole il centrocampista giallorosso, proposta choc in arrivo

In piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions LeagueJuventus Roma devono fare molta attenzione al Como, attuale quarta forza del campionato grazie ad una migliore differenza reti rispetto ai giallorossi.

Niccolò Pisilli in azione con la maglia arancione della Roma
Juve stregata da Pisilli: scambio con la Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

Il 3-3 raggiunto in extremis allo Stadio Olimpico ha dato nuova linfa alla squadra di Luciano Spalletti, mentre ha lasciato qualche strascico in casa romanista. La sconfitta contro il Genoa complica e non poco la corsa europea, ma ancora una volta Niccolò Pisilli è stato uno dei migliori in campo.

Autore di una prestazione straordinaria anche contro la Juve, il centrocampista romano avrebbe stregato proprio i bianconeri e secondo calciomercato.it è divenuto uno dei principali obiettivi a centrocampo.

Secondo la testata online, la dirigenza juventina ha intenzione di proporre uno scambio con Teun Koopmeiners. L’olandese piace molto a Gian Piero Gasperini, ma ad oggi appare molto difficile che la Roma possa pensare di privarsi di Pisilli per arrivare all’olandese.

