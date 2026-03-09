Juve stregata da Pisilli: scambio con la Roma

Il club bianconero vuole il centrocampista giallorosso, proposta choc in arrivo

In piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Roma devono fare molta attenzione al Como, attuale quarta forza del campionato grazie ad una migliore differenza reti rispetto ai giallorossi.

Il 3-3 raggiunto in extremis allo Stadio Olimpico ha dato nuova linfa alla squadra di Luciano Spalletti, mentre ha lasciato qualche strascico in casa romanista. La sconfitta contro il Genoa complica e non poco la corsa europea, ma ancora una volta Niccolò Pisilli è stato uno dei migliori in campo.

Autore di una prestazione straordinaria anche contro la Juve, il centrocampista romano avrebbe stregato proprio i bianconeri e secondo calciomercato.it è divenuto uno dei principali obiettivi a centrocampo.

Secondo la testata online, la dirigenza juventina ha intenzione di proporre uno scambio con Teun Koopmeiners. L’olandese piace molto a Gian Piero Gasperini, ma ad oggi appare molto difficile che la Roma possa pensare di privarsi di Pisilli per arrivare all’olandese.