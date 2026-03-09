La Roma non ce l’ha fatta: il Napoli mette la freccia

La squadra azzurra fa sul serio e prova a piazzare lo scippo nerazzurro

Grazie alle due vittorie consecutive contro Verona e Torino e al pari e alla sconfitta della Roma contro Juve e Genoa, il Napoli ha staccato i giallorossi in classifica, portandosi a cinque punti di vantaggio sul quinto posto in classifica.

A meno di ribaltoni importanti, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovrà battagliare contro Como e bianconeri per provare a tornare in Champions dopo tanti anni. Dalla qualificazione all’Europa che conta dipenderanno anche le strategie di mercato, come sempre condizionate dalla tenaglia del fair play finanziario.

A caccia di rinforzi in attacco, sia nel ruolo di ala che nel ruolo di centravanti, la dirigenza capitolina sarà obbligata ad entrare in rotta di collisione per alcuni obiettivi interessanti, già cercati durante il calciomercato di gennaio.

È il caso, ad esempio, di Crysencio Summerville. Lo scorso inverno, Frederic Massara ha fatto un tentativo concreto per l’ala olandese, ma il West Ham non poteva perdere un elemento così importante in piena corsa salvezza. Secondo Team Talk. il 24enne resta un nome molto caldo in vista di giugno.

Stando al sito inglese, anche Atalanta e, appunto, Napoli sono sulle tracce del calciatore, che piace anche a diverse squadre di Premier League. Il Tottenham sarebbe in vantaggio rispetto ad Aston Villa, Brentford, Everton e Bournemouth, ma la crisi nera degli Spurs potrebbe cambiare le gerarchie.