Lo “scambio” è servito: Friedkin sblocca la Juve

L’intreccio crea i presupposti per un nuovo colpo di coda: la “Vecchia Signora” agirà da “testa di ponte”

Tra i ruoli dai quali si ritaglieranno le premesse per un interessante effetto domino, occhio al tam tam mediatico che riguarda le ali offensive. Settore del campo solo parzialmente rinforzato dalla Roma nel mercato di riparazione, l’attacco rappresenterà uno degli epicentri del prossimo mercato della Roma, ma non solo.

I Friedkin sono infatti chiamati a ritoccare in maniera massiccia anche la cintola avanzata dell’Everton, alla ricerca di forze fresche da inserire in un organico che ha evidenziato non pochi limiti strutturali. Almeno in linea teorica, i Toffees hanno le idee piuttosto chiare sui nuovi profili a cui dare la caccia.

Secondo quanto riferito da Goodison News, l’obiettivo che la compagine di Liverpool ha cerchiato in rosso per rinforzare il suo attacco è Edon Zhegrova. Ai margini del progetto tecnico di Spalletti, l’esterno kosovaro in possesso del passaporto albanese potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura all’ombra della Mole.

Dopo aver cominciato a sondare il terreno nel mercato di gennaio, l’Everton sarebbe pronto ad affondare il colpo nei prossimi mesi. Dal canto suo, le chances per il club inglese di mettere le mani sull’ex Lille aumenterebbero in maniera esponenziale nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Dwight McNeil, per il quale è atteso un ritorno di fiamma del Crystal Palace.