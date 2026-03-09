Main sponsor Roma, accordo con Eurobet: durata e cifre

Svolta importante dopo mesi e mesi di trattative, ecco il nuovo sponsor della squadra giallorossa

Dopo il primo passo compiuto mesi fa con lo sponsor di manica ‘Wizz Air’, la Roma ha finalmente concluso la lunga ricerca del nuovo main sponsor e venerdì, conferma Filippo Biafora, ci sarà un evento con la squadra per presentarlo ufficialmente.

Dopo mesi e mesi passati a studiare offerte e trattative, il club romanista ha concluso un accordo economico con ‘Eurobet.live’. Secondo il nostro giornalista Angelo Papi, l’intesa sarà su base triennale per una cifra complessiva da circa 48 milioni di euro.