L’annuncio ufficiale chiude Roma-Juve: ecco il nuovo club

Tutto deciso per un colpo a parametro zero, il direttore sportivo ha annunciato l’addio

Non esiste solamente la qualificazione alla prossima Champions League nell’orizzonte di Juventus e Roma. Comunque vada a finire la stagione, le due squadre avranno bisogno di rivoluzionare l’attuale rosa, ma è un conto è farlo con le risorse economiche derivanti dalla coppa dalle grandi orecchie, un altro farlo qualificandosi in Europa League.

In ballo, come è noto, ci sono alcune decine di milioni di euro, ma in attesa di conoscere quale budget avranno a disposizione, bianconeri e giallorossi non sono certo fermi con le mani in mano. Comolli e Ottolini da un lato e Massara dall’altro stanno esplorando già diverse piste, soprattutto quelle che conducono ai calciatori in scadenza di contratto.

Tra questi, c’è anche Marcos Senesi del Bournemouth. Secondo quanto riportato da 365scoresarabic, Tiago Pinto avrebbe ufficializzato che “Senesi diventerà un free agent in estate e andrà via a parametro zero”. La stessa fonte parla di contatti avanzati con il Tottenham, ma gli Spurs non avranno alcuna possibilità se dovessero retrocedere.

🚨🚨🚨🚨 Exclusive | @365scoresarabic #Bournemouth clarify their position regarding the renewal of #Senesi contract before the end of his current deal with the club. Tiago Pinto, sporting director of #Bournemouth, said that #Senesi will become a free agent in June and will… pic.twitter.com/ZeTntpHBxV — AboYassin ★ (@Aboo_Yassin) March 8, 2026

Inoltre, l’italo-argentino avrebbe deciso di mettere in stand-by l’accordo quadriennale con la Juve, in attesa di eventuali offerte ufficiali da parte del Barcellona, sua destinazione favorita. Gli spagnoli, sin qui hanno solo manifestato un interesse verbale, senza avviare trattative ufficiali.