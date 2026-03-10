Più di trenta milioni: Inter-Roma è già iniziata

Bomba di calciomercato a meno di un mese dalla sfida di Pasqua tra giallorossi e nerazzurri

Reduci da due dolorose sconfitte rispettivamente contro Genoa e Milan, Roma e Inter hanno perso tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Le due squadre si sfideranno la domenica di Pasqua (5 aprile) alle 20.45 a San Siro, giocandosi punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Protagoniste la scorsa estate di una trattativa last minute per Manu Koné, le due dirigenze torneranno ad incrociare i propri destini anche la prossima estate. Il centrocampista francese resta uno dei primi obiettivi di Cristian Chivu per la mediana, mentre alla Roma continua ad essere accostato Davide Frattesi.

Ma il vero terreno di scontro può riguardare un obiettivo condiviso dai due club. Accostato ai giallorossi e seguito concretamente da Frederic Massara, Said El Mala nelle ultime ore è stato accostato anche ai nerazzurri di Milano.

Secondo Ekrem Konur, l’Inter è pronta a sfidare anche Barcellona, Brighton, Chelsea, Manchester City e United e Tottenham, per l’ala tedesca. Lo scorso inverno, il Colonia ha rifiutato offerte da 30 milioni di euro e l’impressione è che non voglia privarsi del giocatore per meno di 40 milioni.