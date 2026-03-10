Primo colpo giallorosso: il contratto con la Roma è già scritto

La dirigenza romanista ha già concluso il primo affare in vista della prossima estate

Impegnata nelle ultime dieci tappe della corsa Champions e negli ottavi di finale di Europa League, la Roma non perde di vista le questioni di calciomercato e già da tempo sta pianificando le giuste strategie per la prossima estate.

Tra entrate e uscite, la dirigenza capitolina dovrà barcamenarsi anche tra i tanti calciatori in prestito. In attacco, sono scontati il riscatto di Donyell Malen e la mancata conferma di Evan Ferguson, mentre ci sono ancora incertezze sulle sorti di Lorenzo Venturino e Bryan Zaragoza.

Ad incuriosire maggiormente è, tuttavia, la situazione dei giocatori usciti in prestito. Tra tutti, uno di quelli che sta facendo meglio è senza dubbio Saud Abdulhamid. Entrato nella storia nel weekend come primo arabo ad aver segnato il Ligue1, l’esterno destro ha già collezionato 4 assist e 2 reti in 22 presenze stagionali.

Secondo l’account X @ionlyride, il Lens avrebbe già deciso di riscattare a titolo definitivo il 26enne. L’accordo con la Roma prevede una cifra di circa 3-3,5 milioni di euro per la cessione definitiva, ma nel contratto è previsto anche un diritto di controriscatto a 4 milioni.