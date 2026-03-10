Rifiutato dalla Roma e decisivo con la Juve: fattore Gasp nella corsa Champions

Uno dei giustizieri dei giallorossi è stato proposto a Gasperini, ma è stato scartato dal tecnico

In una lotta accesa e ricca di ribaltoni come quella per il quarto posto, a fare la differenza spesso sono anche i dettagli più piccoli. Tra infortuni e sliding doors di mercato, Como, Juventus e Roma lotteranno fino al termine della stagione per provare a raggiungere l’obiettivo, sperando di non dover rimpiangere le scelte invernali di calciomercato.

La squadra giallorossa è stata la più attiva in entrata, ma dei quattro nuovi arrivi in attacco, solo Donyell Malen ha dimostrato di essere utile subito alla causa. Robinio Vaz (voluto fortemente dalla proprietà) e Lorenzo Venturino (arrivato per sbloccare la trattativa Baldanzi) non hanno ancora dato un contributo importante, al pari di Bryan Zaragoza, nome apprezzato e avallato da Gian Piero Gasperini in primis.

A differenza di un altro profilo che, invece, può rivelarsi decisivo ed esiziale proprio per la Roma. Il Corriere della Sera ricorda, infatti, come Jeremie Boga prima di andare alla Juve sia stato proposto (ed evidentemente rifiutato) anche a Gasp. L’esterno ivoriano ha dato il “la” alla rimonta bianconera segnando il momentaneo 2-3 all’Olimpico e sabato contro il Pisa ha segnato il suo secondo gol in bianconero, mostrandosi sin qui più incisivo rispetto agli esterni arrivati nella Capitale.