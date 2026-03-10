Uragano Inter sulla Roma: 23 milioni, lascia la Capitale

I nerazzurri fanno sul serio, l’addio dell’attaccante è già deciso

La domenica di Pasqua si chiuderà con il big match di San Siro tra Inter e Roma. Una sfida che metterà in palio punti importanti nella corsa Scudetto e nella lotta Champions League.

Per i giallorossi, la sfida contro i nerazzurri rappresenterà l’ultima opportunità per vincere una partita contro li precede in classifica. Finora, infatti, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha strappato solamente tre pareggi contro Juve, Milan e Napoli.

Un bottino davvero magro per chi ha ambizioni europee, soprattutto se si compiono diversi passi falsi anche contro le piccole. Anche quest’anno, nel mirino delle critiche è finita una rosa costruita male e piena di lacune, in cui emerge soprattutto l’assenza di calciatori di caratura internazionale.

Giocatori, tanto per fare un nome realmente trattato dalla Roma, alla Leandro Trossard. Secondo i media inglesi, l’Arsenal avrebbe deciso di separarsi a fine stagione dal 31 belga, oggetto di un’offerta da parte di Frederic Massara la scorsa estate.

Stando a Sportsboom, ora sulle tracce dell’attaccante esterno ci sarebbero anche Inter e Newcastle. I Magpies, in particolare, sarebbero pronti a presentare un’offerta per il calciatore, valutato dai Gunners tra i 20 e i 25 milioni di sterline (23 e 28,9 milioni di euro).