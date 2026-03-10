Uragano Inter sulla Roma: 23 milioni, lascia la Capitale

I nerazzurri fanno sul serio, l’addio dell’attaccante è già deciso

La domenica di Pasqua si chiuderà con il big match di San Siro tra Inter Roma. Una sfida che metterà in palio punti importanti nella corsa Scudetto e nella lotta Champions League.

Cristian Chivu durante Roma-Inter
Uragano Inter sulla Roma: 23 milioni, lascia la Capitale (Ansa Foto) – asromalive.it

Per i giallorossi, la sfida contro i nerazzurri rappresenterà l’ultima opportunità per vincere una partita contro li precede in classifica. Finora, infatti, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha strappato solamente tre pareggi contro Juve, Milan Napoli.

Un bottino davvero magro per chi ha ambizioni europee, soprattutto se si compiono diversi passi falsi anche contro le piccole. Anche quest’anno, nel mirino delle critiche è finita una rosa costruita male e piena di lacune, in cui emerge soprattutto l’assenza di calciatori di caratura internazionale.

Giocatori, tanto per fare un nome realmente trattato dalla Roma, alla Leandro Trossard. Secondo i media inglesi, l’Arsenal avrebbe deciso di separarsi a fine stagione dal 31 belga, oggetto di un’offerta da parte di Frederic Massara la scorsa estate.

Stando a Sportsboom, ora sulle tracce dell’attaccante esterno ci sarebbero anche Inter Newcastle. I Magpies, in particolare, sarebbero pronti a presentare un’offerta per il calciatore, valutato dai Gunners tra i 20 e i 25 milioni di sterline (23 e 28,9 milioni di euro).

