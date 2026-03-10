Verso Bologna-Roma, il report su Soulé da Trigoria

Seduta pomeridiana per i giallorossi in vista della sfida di giovedì contro i felsinei

Mettersi alle spalle la sconfitta contro il Genoa, provocata anche da un clamoroso torto arbitrale, e ritrovare la vittoria contro il Bologna nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Con questo imperativo categorico, la Roma ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento.

Il report da Trigoria racconta del secondo giorno di allenamento in gruppo per Mario Hermoso, ma regala anche aggiornamenti importanti sulle condizioni di Matias Soulé.

Alle prese con una fastidiosa pubalgia, l’attaccante argentino ha svolto una seduta differenziata in campo. Il suo recupero per la partita di giovedì appare improbabile, ma anche in vista del Como le speranze non sono altissime. Paulo Dybala e Artem Dovbyk hanno svolto una seduta di fisioterapia.