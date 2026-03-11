Allarme Como prima della Roma: addio Fabregas

Offerta incredibile per l’allenatore spagnolo e tradimento all’orizzonte

Tra i principali artefici della splendida cavalcata del Como, Cesc Fabregas la scorsa primavera è stato accostato alla Roma, anche se la squadra che lo ha trattato in maniera più concreta è stata l’Inter. L’allenatore spagnolo è stato blindato dalla proprietà che è stata ripagata con un campionato con ambizioni europee.

Attualmente quarto in classifica a pari punti con la squadra di Gian Piero Gasperini, il tecnico spagnolo è stato notato anche da diverse big europee. Il suo nome è stato accostato a vari club inglesi, ma le ultime indiscrezioni parlano di una destinazione a sorpresa, che sa quasi di tradimento.

Secondo fichajes.net, infatti, il nome dell’ex centrocampista del Barcellona è finito sul taccuino del Real Madrid insieme a quelli di Massimiliano Allegri, Unai Emery, Mauricio Pochettino e Jurgen Klopp. Un’indiscrezione esplosiva che arriva a pochi giorni da Como-Roma.