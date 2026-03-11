Calciomercato Roma, l’offerta scritta della Juve è arrivata

Il club bianconero ha rotto gli indugi inviando la proposta scritta in anticipo

Sempre più vicina a Como e Roma, distanti solo un punto, la Juventus a differenza delle due concorrenti nella lotta Champions è rimasta in gioco solamente su un fronte. Anche in caso di arrivo tra le prime quattro, il bilancio complessivo non può essere del tutto positivo, visto che questo obiettivo rappresentava il minimo sindacale a inizio anno.

Non a caso, il mercato di Damien Comolli è finito nel mirino della critica e in vista della prossima estate a Torino si aspetta una ristrutturazione profonda della rosa. David, Openda, Joao Mario (ceduto al Bologna a gennaio) e Zhegrova hanno portato poco o niente alla causa bianconera e molti di loro sono già finiti sul mercato.

Per rinforzare la rosa, la dirigenza zebrata guarda anche in casa giallorossa, come testimonia l’interessamento per Zeki Celik a parametro zero. A proposito di calciatori in scadenza, nelle ultime settimane i bianconeri hanno registrato l’inserimento della Roma per Marcos Senesi.

Per non farsi cogliere alla sprovvista, secondo La Gazzetta dello Sport la Juve ha inviato la prima offerta scritta agli agenti del calciatore, che piace anche a Barcellona, Chelsea e Tottenham. In scadenza con il Bournemouth, il giocatore ha già informato Tiago Pinto di non voler rinnovare.