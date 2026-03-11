Cinquanta milioni alla Roma: ribaltone Juventus

Plusvalenza pazzesca per il club giallorosso, il calciomercato giallorosso s’infiamma

Impegnata domani (18.45) nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, la Roma dovrà far fronte ancora a lungo all’emergenza infortuni, soprattutto in attacco, con Matias Soulé che non è stato convocato per la trasferta emiliana.

Ha recuperato pienamente, invece, Mario Hermoso, che molto probabilmente sostituirà lo squalificato Gianluca Mancini sin dal primo minuto. Il ritorno dello spagnolo è importante anche per il campionato, visto che contro il Como mancherà un altro titolarissimo per squalifica.

In seguito all’ammonizione in casa del Genoa, Evan Ndicka è stato appiedato dal giudice sportivo. Pilastro giallorosso ormai da diverse stagioni, il difensore ivoriano è da tempo uno dei nomi caldi di calciomercato e nelle scorse settimane si è parlato anche dell’interessamento della Juventus.

Per i bianconeri sarà tuttavia molto difficile arrivare al numero 5 giallorosso. La Roma parte, infatti, da una valutazione di circa 50 milioni di euro e secondo Nicolò Schira i club più concretamente interessati sono Barcellona, Manchester United e Tottenham.