Dal Napoli alla Roma: ecco il giustiziere del Milan

Intreccio di calciomercato molto affascinante in Serie A: l’effetto domino è partito

Fino all’ultima settimana di febbraio, Napoli e Roma condividevano il terzo posto in classifica, ma il pari contro la Juve e la sconfitta contro il Genoa hanno fatto scivolare i giallorossi al quinto posto con cinque punti di svantaggio rispetto ai campani.

Con Juve e Como in rampa di lancio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini avrà bisogno di un cammino quasi impeccabile per tornare in Champions, al netto dell’emergenza infortuni e squalificati.

La sfida tra big italiane è, tuttavia, destinata ad andare in scena anche sul palco del calciomercato. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano, in particolare, di una possibile sfida a tre tra Milan, Napoli e Roma per una rivelazione della Serie A.

Secondo Ekrem Konur, infatti, le tre dirigenza monitoreranno da qui al termine della stagione Mariano Troilo. Acquistato in estate dal Parma per circa 7 milioni di euro, il 22enne argentino ha trovato il suo primo gol in Serie A il 22 febbraio, condannando alla sconfitta interna proprio i rossoneri di Max Allegri.