La Roma è già un ricordo: scambio con David e addio Juve

L’attaccante canadese è già stato messo sul mercato dai bianconeri

Arrivato a parametro zero in Serie A, ma con il pagamento di commissioni alte, Jonathan David è stato uno dei colpi del calciomercato estivo più deludenti della stagione. Autore di appena 7 gol in 38 presenze complessive, l’attaccante canadese è inviso ai tifosi e viene ritenuto cedibile dalla Juventus.

Di recente, si è parlato di numerosi club di Premier League interessati alle sue prestazioni, ma l’ultimo scenario di mercato sembra poter coinvolgere la Roma, anche se in forma indiretta. Arrivato in Italia dal Lille, il 26enne potrebbe tornare in Ligue 1 dopo una sola stagione.

Secondo calciomercato.it, infatti, il Lione di Paulo Fonseca sarebbe molto interessato al calciatore. Stando alla testata online, la Juve chiede 30-35 milioni di euro per il giocatore e valuterebbe anche uno scambio con Malick Fofana. L’esterno belga, oltre che a Inter e Napoli, piace molto anche a Frederic Massara, che la scorsa estate lo aveva inserito nella lista degli obiettivi.