Mercato Roma, cacciato dall’Inter: 30 milioni per scippare Juve e Milan

Il club giallorosso fa a spallate con bianconeri e rossoneri in vista del calciomercato estivo

Il calciomercato non muore mai, sopratutto quando i grandi club, italiani ed europei, si devono preparare ad affrontare una potenziale rivoluzione a causa di numerosi contratti in scadenza. Inter, Juventus, Milan e Roma sono tutti sulla stessa barca e per non farsi cogliere impreparati stanno già da tempo monitorando il mercato per reperire nuovi rinforzi.

Come in ogni sessione di mercato, i club sopra citati saranno destinati ad incrociare i guantoni per accaparrarsi gli obiettivi condivisi o per scippare alle proprie rivali i giocatori che non hanno intenzione di rinnovare.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una potenziale sfida tra Juve, Milan e Roma per un calciatore di scuola interista, ma mai realmente apprezzato in maglia nerazzurra.

Si tratta di Lorenzo Pirola che, secondo Ekrem Konur, potrebbe tornare in Serie A la prossima estate. Gli ostacoli per le squadre italiane sono, tuttavia, importanti. Dal prezzo, fissato a 30 milioni di euro dall’Olympiacos, alla concorrenza dell’Amburgo.