Totti torna alla Roma: “La data dell’annuncio”

Lo storico Capitano è pronto a ricongiungersi con la sua storia, gli ultimi dettagli

Ormai non passa un giorno senza che si parli del ritorno di Francesco Totti a Trigoria. Dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri, fino alla conferma del diretto interessato e alla cena con Gian Piero Gasperini, le tappe del ricongiungimento tra il Dieci e la sua storia stanno per dare i frutti sperati.

Per mantenere in vita gli altri contratti già in essere, lo storico Capitano è pronto ad accettare un ruolo di rappresentanza e di ambasciatore nelle stagioni che coincideranno con il centenario del club giallorosso.

L’ANSA parla di ottimi rapporti e di contatti diretti tra Totti e i Friedkin, senza la presenza di intermediari. La posizione di “ambassador del Centenario” è gradita da tutte le parti in causa e per la definitiva fumata bianca mancherebbero solamente gli ultimi dettagli.

Secondo Il Corriere dello Sport, pur non avendo alcun ruolo dirigenziale, il fuoriclasse giallorosso potrebbe rappresentare “l’anello di congiunzione tra la società, Gasperini e il vivaio”. Stando al quotidiano capitolino, l’annuncio ufficiale ci sarà entro la fine di marzo.