De Rossi in Champions al posto della Roma? Destinazione choc in Serie A

La leggenda romanista sta facendo molto bene al Genoa e ha estimatori di grande livello

Daniele De Rossi sta facendo grandi cose al Genoa e a farne le spese, purtroppo, è stata anche la Roma. La vittoria contro la sua ex squadra ha consentito al Grifone di accumulare ben sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Un traguardo che nemmeno i più ottimisti avrebbero vaticinato al momento dell’esonero di Vieira e che ha rimesso l’allenatore romano al centro delle cronache di calciomercato. DDR è grato al Genoa e si trova molto bene in Liguria, ma il suo futuro non è ancora scritto.

Anche se nel contratto in scadenza a giugno è previsto il rinnovo automatico in caso di salvezza, l’ottimo cammino percorso non è passato inosservato e diversi club stanno prendendo appunti sull’ex centrocampista.

Secondo la giornalista Eleonora Trotta, tra questi c’è anche il Como. In caso di addio di Cesc Fabregas, i lariani sono pronti a riattivare l’interesse della scorsa estate nei confronti di De Rossi. Ironia della sorte, il club lombardo è in lotta per il quarto posto anche con la Roma e il mister rossoblu potrebbe allenare in Champions League proprio al posto dei giallorossi.