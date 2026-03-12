Europa League, DIRETTA Bologna-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sull’andata degli ottavi di finale di Europa League

La Roma non ha tempo per leccarsi le ferite e dopo la sconfitta in casa del Genoa deve rialzare subito la testa in casa del Bologna. Allo stadio Dall’Ara a partire dalle 18.45 andrà in scena la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Ancora senza Matias Soulé e gli altri lungo degenti, Gian Piero Gasperini non può contare sullo squalificato Gianluca Mancini, ma ha ritrovato Mario Hermoso nella lista ufficiale dei convocati.

Vincenzo Italiano rispetto alle ultime sfide di campionato, ha ritrovato Heggem e Miranda e può affrontare la sfida con la lista praticamente al completo. Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di questa sera.

Formazioni ufficiali Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza, Malen. All. Gasperini