Formazioni ufficiali Bologna-Roma: la scelta su Hermoso, rivoluzione Gasp

Ecco le scelte definitive del tecnico giallorosso per l’andata degli ottavi di Europa League

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Bologna-Roma, le scelte di Gian Piero Gasperini hanno cancellato ogni dubbio sull’impiego di Mario Hermoso e non solo. Alle prese con un’emergenza totale in attacco, il tecnico giallorosso oltre alle scelte obbligate ha attuato un po’ di turnover negli settori del campo.

In mattinata, Manu Koné ha alzato bandiera bianca per un problema alla coscia sinistra e Gasp ha dovuto ridisegnare anche il centrocampo. Con la rosa praticamente al completo, anche Vincenzo Italiano ha regalato qualche sorpresa nelle scelte ufficiali.

Formazioni ufficiali Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza, Malen. All. Gasperini