Juve e Roma, stavolta è chiusa davvero: Zirkzee torna in Serie A

L’attaccante olandese ha preso la decisione definitiva sul suo futuro, il Manchester United è d’accordo

Vera e propria telenovela invernale, la situazione di Joshua Zirkzee ci ha tenuti impegnati da ottobre a gennaio, regalandoci principi d’accordo e colpi di scena che hanno avuto il culmine dopo l’esonero di Amorim e l’ingaggio di Carrick come manager ad interim.

Una vicenda che ha tolto dal mercato l’attaccante olandese, nonostante avesse raggiunto un’intesa di massima con la Roma e avesse ricevuto anche una chiamata dalla Juventus negli ultimi giorni di calciomercato.

Alla fine, l’ex Bologna è rimasto al Manchester United, rimanendo tuttavia l’ultima scelta dei Red Devils in attacco e perdendo, con ogni probabilità, ogni possibilità di essere convocato per il Mondiale dalla nazionale olandese.

Uno status che non va affatto giù al 24enne. Secondo The Sun, tramite il suo entourage l’attaccante ha già fatto sapere di aver deciso di lasciare il club la prossima estate e secondo il tabloid inglese la Serie A resta la destinazione più probabile, con bianconeri, giallorossi e Milan pronti a tornare alla carica.