Non solo Koné, l’Inter vuole due romanisti: 90 milioni di euro

I nerazzurri non mollano il centrocampista francese, ma vogliono anche un altro pilastro della Roma

Dalla scorsa estate, Cristian Chivu ha individuato in Manu Koné il profilo perfetto per dare dinamismo e qualità al centrocampo dell’Inter e il nome del francese non è mai scomparso dalla lista nerazzurra, anzi.

Dopo una stagione da 32 presenze, 2 gol e 2 assist, il numero 17 giallorosso occupa ancora il primo posto tra le priorità della dirigenza interista. In estate, Piero Ausilio e Beppe Marotta non si sono spinti oltre i 40 milioni di euro e questa cifra non basterà nemmeno tra pochi mesi.

La Roma parte, infatti, da una valutazione di almeno 50-55 milioni di euro. Ma Koné non è l’unico calciatore romanista finito sul taccuino dell’Inter. Le ultime indiscrezioni di ‘dajeroma.tv’ confermano l’interesse per un altro pilastro giallorosso.

Si tratta di Gianluca Mancini. In procinto di rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione fino al 2030, il difensore secondo il sito sopra citato potrebbe partire nel caso in cui il club non dovesse qualificarsi in Champions League. Nei giorni scorsi, calciomercato.it aveva parlato di una potenziale offerta interista da 35 milioni per Mancio.

Per prendere entrambi, dunque, potrebbero servire circa 85-90 milioni, una cifra difficile da raggiungere senza l’inserimento di una o più contropartite tecniche. Staremo a vedere.