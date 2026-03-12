Nuovo infortunio per la Roma: titolare out contro il Bologna

Non c’è pace per Gian Piero Gasperini, un altro pilastro si è fatto male e salta gli ottavi di Europa League

Piove su bagnato in casa Roma. La rifinitura di questa mattina ha infatti regalato in dote a Gian Piero Gasperini l’ennesimo infortunio stagionale. Una tegola davvero pesante in vista dell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Dopo aver accusato dolori muscolari già nella giornata di ieri, Manu Koné ha saltato la rifinitura di questa mattina a causa di un problema alla coscia sinistra. Il centrocampista francese, a meno di sorprese, non sarà titolare contro il Bologna e al suo posto dovrebbe giocare El Aynaoui.