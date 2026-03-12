Tra Juve e Roma è finita davvero: il maxi ingaggio ha chiuso i giochi

Blitz nel weekend è cifre choc: il banco è saltato sul più bello, cambia il calciomercato

Protagoniste da qui a fine campionato di una sfida a distanza per il quarto posto in classifica e la qualificazione in Chanpions League, Juventus e Roma sono al centro delle cronache di calciomercato.

Oltre a Zeki Celik, i bianconeri stanno seguendo anche Lorenzo Pellegrini a parametro zero. Il numero 7 giallorosso non ha ancora rinnovato e la sua avventura in giallorosso appare destinata all’epilogo, a men che non accetti offerte da 2 milioni di euro a stagione o poco più.

Ma i motivi di scontro tra le due dirigenze si sono allargate anche ad altri calciatori in scadenza di contratto a giugno. Nelle ultime ore, si è particolarmente scaldata una pista che, tuttavia, potrebbe tramontare definitivamente.

Secondo il Corriere dello Sport, sabato scorso a Juventus-Pisa era presente anche un membro dell’entourage di Marcos Senesi. Seguito anche da giallorossi, Aston Villa, Barcellona, Borussia Dortmund, Chelsea e Tottenham, il difensore italo-argentino lascerà il Bournemouth gratis e per questo il suo entourage ha richiesto una cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri: 5 milioni di euro a stagione.