Allarme Nico Paz prima della Roma: Juve galeotta

Il Como trema dopo le ultime news, cosa sta succedendo sul calciomercato

Ben assemblato a suon di milioni, il Como è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e attualmente occupa il quarto posto in classifica a pari punti con la Roma.

Domenica alle 18, lo scontro diretto tra lariani e giallorossi dirà molto sulle future ambizioni europee dei due club e tutti i riflettori saranno puntati su Nico Paz, tra i principali artefici dei successi della squadra di Cesc Fabregas.

A pochi giorni dalla partitissima di domenica, in riva al Lago è scattato l’allarme per il fantasista argentino, ma, purtroppo per la Roma, non si tratta di problemi di natura fisica, bensì di calciomercato.

Secondo Sports Boom a decidere le sorti del numero 10 comasco potrebbero essere la Juventus o l’Inter. Questo perché il Manchester City starebbe pensando proprio a Nico Paz per sostituire Bernardo Silva. Il portoghese in estate lasciare il club a parametro zero e tra le squadre interessate ci sono anche le due italiane.