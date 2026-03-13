Calciomercato Roma, ha chiuso col Milan: 35 milioni

Il club rossonero ha cambiato idea rispetto a gennaio e ha già preso una decisione sul mercato

Da diversi anni, Milan e Roma hanno spesso intersecato pensieri e manovre in sede di calciomercato. La scorsa estate, fino alle ultime ore della campagna trasferimenti giallorossi e rossoneri hanno provato a perfezionare lo scambio Dovbyk-Gimenez, scontrandosi tuttavia sulle formule del trasferimento.

A gennaio, su indicazione di Gian Piero Gasperini, Frederic Massara ha provato a portare nella Capitale Christopher Nkunku, ma Tare ha deciso di non cedere il francese, anche a causa del mancato arrivo a Milano di Mateta.

Nonostante non stia rendendo al massimo in Serie A (3 dei 5 gol sono arrivati su rigore), l’ex attaccante del Chelsea resta un nome caldo anche in vista della prossima estate. La sua avventura in rossonero, in presenza di un’offerta da 35 milioni di euro, potrebbe chiudersi dopo una sola stagione.

Secondo fichajes.net, Nkunku potrebbe veramente finire nella capitale, ma quella spagnola. Il francese sarebbe nel mirino dell’Atletico Madrid come potenziale sostituto di Antoine Griezmann, in procinto di trasferirsi negli Stati Uniti.