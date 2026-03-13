Il Milan batte se stesso: cessione record e blitz Roma

S’infiamma il calciomercato estivo, giallorossi e rossoneri sconvolti dall’affare record

Non esiste solo il calcio giocato nella mente dei dirigenti italiani. Nonostante manchino ancora più di tre mesi all’apertura del calciomercato estivo, le schermaglie tra le big italiane sono iniziate già da diverse settimane.

Il prodotto più ambito, come sempre, è rappresentato dal mercato dei parametro zero, ma il mercato non vive solo di calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ormai da tempo, Juventus, Milan e Roma hanno intrapreso un percorso di ringiovanimento della rosa.

Nelle ultime ore, ad esempio, calciomercato.it ha rilanciato l’interessamento dei giallorossi per Kees Smit, seguito anche dalla Juve nei mesi scorsi. Autore di 4 gol e 6 assist in stagione, il centrocampista 20enne piace anche alle big inglesi, al PSG e al Real Madrid.

Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, anche il Milan sta monitorando il ragazzo. Forte della potenziale asta estiva, l’AZ Alkmaar spera di stabilire un nuovo record storico per le cessioni, superando i 24,8 milioni spesi proprio dai rossoneri per Reijnders. Nonostante transfermarkt parli di una valutazione di 25 milioni, il prezzo d’acquisto sarà decisamente più alto.