Inter, Juve o PSG? La risposta di Svilar è da vero leader

Il portierone della Roma ha le idee chiare sul futuro e lo ha ribadito alla stampa serba

Tornato su livelli altissimi grazie a due parate belle e decisive contro il Bologna, Mile Svilar ha messo la sua impronta negli ottavi di finale d’andata di Europa League. Nel momento più complicato della Roma, il portierone giallorosso ha abbassato la saracinesca consentendo ai suoi compagni di raggiungere un prezioso pareggio.

Al termine della partita del Dall’Ara, il numero 99 romanista ha parlato in zona mista, rispondendo anche alle domande dei media serbi presenti allo Stadio. Oltre a commentare la partita e gli obiettivi stagionali giallorossi, Svilar ha risposto anche ad una domanda di calciomercato.

Meridiansport.rs ha chiesto al ragazzo se le voci su Inter, Juventus e PSG e la possibilità di diventare il terzo portiere più caro al mondo nel caso in cui dovesse essere pagato 60 milioni di euro lo influenzassero, la risposta è stata netta e decisa.

“Niente, zero virgola zero. Il futuro è adesso, io sto pensando solo a questo momento. Vediamo cosa succederà domenica (contro il Como, ndr). Ci aspetta una partita importante e dobbiamo cercare di vincerla per continuare a lottare per la Champions League”.