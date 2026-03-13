Juventus ko, firma scontata con la Roma

Le ultime indiscrezioni di calciomercato su bianconeri e giallorossi

Reduce dal buon pareggio in casa del Bologna, la Roma domenica è attesa da un altro scontro diretto per la lotta Champions League. In casa del Como, pur se ancora in emergenza, la squadra giallorossa dovrà vincere per sorpassare nuovamente i lariani al quarto posto.

La lotta per l’Europa dei grandi coinvolge anche la Juventus, rivitalizzata proprio dal 3-3 raggiunto in extremis contro di noi allo Stadio Olimpico. Come se non bastassero le schermaglie di campo, bianconeri e giallorossi sono pronte a darsi fastidio anche in sede di calciomercato.

Entrambe le dirigenze, ad esempio, hanno messo nel mirino Marcos Senesi, in scadenza con il Bournemouth. A proposito di giocatori a parametro zero, alla Continassa hanno da tempo messo nel mirino anche Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini.

A differenza del turco, il numero 7 giallorosso spera ancora di poter rinnovare con la Roma ed è anche aperto a ridimensionare sensibilmente l’attuale stipendio. L’offerta rifiutata dall’ex Lille, ad esempio, da circa 2,5 milioni di euro, potrebbe essere sufficiente per prolungare il matrimonio giallorosso. Gian Piero Gasperini, dal canto suo, avallerebbe una permanenza nella Capitale, ma una vera e propria trattativa ufficiale non è ancora iniziata.