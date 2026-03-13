Via libera Roma, la Juve lo prende al posto di Senesi

Il difensore italo-argentino piace anche alla Juventus, ma c’è una grande novità

Evan Ndicka e Mile Svilar sono forse le operazioni a parametro zero riuscite meglio durante la gestione Friedkin. Giovane età. rendimento costante e stipendi decisamente inferiori rispetto a Paulo Dybala hanno reso questi calciatori due esempi virtuosi in regime di spending review.

Per continuare ad agire all’interno del perimetro del fair play finanziario, anche in vista della prossima estate la Roma guarderà con estremo interesse al mercato dei calciatori in scadenza di contratto, come testimoniano anche i contatti con l’entourage di Marcos Senesi.

L’italo-argentino ha già comunicato al Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il contratto, ma le sue richieste da 5 milioni di euro a stagione hanno spiazzato la Juventus, altra italiana interessata al mancino 28enne.

Vista la folta concorrenza (Barcellona, Borussia Dortmund, Chelsea, Aston Villa e Tottenham in particolare), la Juve sta studiando piste alternative e tra queste, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche quella che conduce a Jakub Kiwior. Mancino come Senesi, l’ex Spezia non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia.

Qualora i bianconeri dovessero veramente ritirarsi dalla corsa per Senesi, la Roma potrebbe avere il via libera, almeno in Serie A, a patto che l’ex Feyenoord riveda al ribasso le proprie pretese economiche.