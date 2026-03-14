Esonero e nuovo allenatore: accordo con l’ex Roma

I giochi sono ormai decisi in tutti i loro aspetti: sarà la sua prima esperienza in panchina

I tanti impegni in rapida successione e i pochi margini di errore ormai a disposizione continuano a far pagare il conto, ponendo le premesse per clamorosi colpi di scena in campo, ma non solo.

In tal senso non è di certo passata inosservata la scelta del Cesena che per provare a ritagliarsi un posto al sole con cui ritornare in Serie B ha deciso di affidare la panchina ad un ex Roma. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la scelta dei romagnoli sarebbe ricaduta su Ashley Cole, pronto a prendere il posto dell’ormai esonerato Michele Mignani.

Alla Roma tra il 2014 e il 2016, l’ex terzino sinistro inglese è dunque pronto per la sua nuova esperienza, la prima da allenatore tout court dopo le parentesi prima come collaboratore di Lampard e poi come vice nell’Inghilterra Under 21.

L’aria di rivoluzione in casa Cesena coinvolgerà con ogni probabilità anche il direttore sportivo Filippo Fusco che, fortemente contrario all’esonero di Mignani, sarebbe pronto a salutare i bianconeri a fine stagione. A riferirlo è Tuttosport.