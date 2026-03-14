La Juve copia la Roma: 30 milioni sbloccano tutto

La “Vecchia Signora” rovina i piani della Roma facendo calare l’asso: Massara è stato avvisato

Entrata nel vivo con il mezzo passo falso dell’Inter, la giornata di campionato può regalare nuovi colpi di scena. In serata, intanto, la Juventus di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese in una gara che si preannuncia piuttosto insidiosa per Yildiz e compagni.

Come rivelato da Tuttosport, il match del Bluenergy Stadium offrirà agli uomini mercato della “Vecchia Signora” la possibilità di vedere all’opera i progressi di Atta, autentica rivelazione di un campionato che sta letteralmente esaltando i progressi del jolly di Runjaic.

I due gol – impreziositi anche da tre assist – certificano solo in parte l’impatto che il francese ha avuto sulla realtà friulana, della quale è diventato sin da subito leader e instancabile trascinatore. Capacità di leggere il match, inserimenti con i tempi giusti e ottime capacità balistiche hanno fatto lievitare la valutazione di Atta che adesso sfiora i trenta milioni di euro.

Come riferito da Tuttosport, la Juventus continua ad osservare con molto interesse la situazione, pronta a capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque molto complicata.

Oltre ai “soliti” interessamenti dalla Premier, infatti, anche il Napoli e la stessa Roma non hanno perso le speranze di arrivare ad un giocatore moderno e impattante. Chiaramente l’auspicio dell’Udinese è che si creino le condizioni per innescare un’asta internazionale: sono attesi sviluppi di un certo tipo a stretto giro di posta.