Roma, l’infortunio è una mazzata: “Stagione finita”

I giallorossi devono fare i conti con un’assenza molto pesante

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio di una gara assolutamente decisiva per la caccia al quarto posto, la Roma è costretta ad ingoiare un altro boccone amaro dall’infermeria.

Chiamato a far fronte ad un’emergenza offensiva piuttosto grave resa gestibile solo dall’exploit di Malen, Gasperini dovrà fare a meno di un tassello fino a fine stagione. Come riferito da “Il Messaggero”, infatti, contrariamente a quanto ipotizzato fino a qualche giorno fa, Dovbyk potrebbe non rientrare nel rush finale della stagione.

Molto più grave del previsto, difficilmente la lesione mio-tendinea alla coscia sinistra sarà smaltita dall’ex Girona in maniera tale da metterlo nelle condizioni di ritornare a disposizione nelle ultime tre-quattro gare di campionato.

Il KO di Ferguson, lo stop di Dybala e la pubalgia di Soulé costringeranno Gasperini a scelte più o meno obbligate riducendo il numero di opzioni offensive. Staremo a vedere quali saranno le altre informazioni provenienti dall’infermeria.