Sogno “galattico” di mercato: arriva al posto di Koné

Il centrocampista della Roma è stato “mollato”: la decisione stravolge i piani, ecco tutti gli aggiornamenti

Tenuto a riposo contro il Bologna, Manu Koné è completamente recuperato in vista dell’importantissima sfida contro il Como, vero e proprio spartiacque per la corsa al quarto posto. A tenere banco, però, è anche il futuro del francese, sempre al centro di vibranti indiscrezioni di mercato.

Con il Psg pronto a fare irruzione da un momento all’altro per giocarsi le sue chances, anche l’Inter continua a monitorare il da farsi per capire eventuali margini di manovra. Dal canto suo, la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti: solo un’offerta da oltre 50 milioni di euro potrebbe far vacillare i capitolini.

Ha una valutazione ancor più importante Eduardo Camavinga, il cui futuro potrebbe intrecciarsi con quello del centrocampista giallorosso. Secondo fichajes.net, infatti, sarebbe il francese del Real Madrid il sogno di mercato dell’Inter, a caccia di un profilo importante con cui aggiungere muscoli, corsa, dinamismo e qualità ad una qualità parsa troppo “piatta”.

Pagato dai Blancos circa 31 milioni di euro, l’ex Rennes potrebbe lasciare le Merengues per una cifra vicina ai 60 milioni. Richiesta comunque importante per l’Inter, orientata ad altri tipi di valutazioni. Il sogno nel cassetto di Marotta e Ausilio, però, porta direttamente a Madrid: il balletto in salsa francese per la mediana nerazzurra è appena cominciato.