Doppio addio senza la Champions: la lista della Roma

Il club giallorosso deve rientrare nei parametri del fair play finanziario, il quarto posto è determinante

La partita di oggi contro il Como non mette in palio solamente punti fondamentali nella corsa Champions League, ma rappresenta anche uno snodo fondamentale per il futuro a lungo raggio della Roma.

Come è noto, anche in estate il club giallorosso dovrà manovrare all’interno dell’angusto perimetro del fair play finanziario e soddisfare i parametri dell’UEFA dopo l’eventuale raggiungimento del quarto posto in classifica renderebbe le cose meno complicate.

Una prima iniezione importante è arrivata dal nuovo sponsor eurobet.live, che consentirà ai giallorossi di mettere già in questo bilancio 8 milioni di euro, ma questa cifra non eviterà il sacrificio di qualche big in estate. Ecco i possibili scenari.

In caso di ritorno nell’Europa che conta, sarà sufficiente la cessione di un solo top player, qualora la Roma dovesse fallire per l’ennesima volta l’accesso in Champions, ricorda calciomercato.it, potrebbero essere almeno due le cessioni dolorose, con una lista di calciatori già pronta in ordine di ruolo: Svilar, Mancini, Ndicka e Koné.

Attenzione anche a Soulé e Wesley, anche se quest’ultimo viene ritenuto fondamentale da Gian Piero Gasperini e non partirà a meno di offerte davvero irrinunciabili, da 60-70 milioni di euro in Premier.

Tornando alla lista di cui sopra, Svilar è stato accostato anche a Inter, Juve, PSG, big inglesi e Bayern. Mancini ai nerazzurri, mentre per il difensore ivoriano si parla di Barcellona, Manchester United e Tottenham, ma attenzione anche a Spalletti. Su Koné ci sono da tempo Inter e Psg.