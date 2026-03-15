Formazioni ufficiali Como-Roma: Gasperini stravolge tutto

Ecco le scelte di Gasp e di Cesc Fabregas per lo scontro diretto in zona Champions

Il tempo delle attese e dei dubbi è finito. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Como-Roma, sono uscite le formazioni ufficiali della partita. Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas hanno scelto l’undici titolare. Non senza qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda l’attacco giallorosso.

Gasp ha infatti deciso di rilanciare dal primo minuto Stephan El Shaarawy, che ha vinto il ballottaggio con Robinio Vaz. Una chance importante per il Faraone, che non aveva disputato ancora un minuto dal suo rientro dall’infortunio.

Formazioni ufficiali Como-Roma

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret; Baturina. All. Fabregas

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia