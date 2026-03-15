Juve e Roma hanno chiuso: maxi offerta accettata

Il club si è arreso ed è pronto a salutare il suo gioiello già in estate

Come se non bastasse la lotta per il quarto posto e la qualificazione in Champions League, ad accendere ulteriormente la grande rivalità tra Juventus e Roma ci pensano anche le tante sfide e i possibili sgarbi di calciomercato tra i due club.

Vincere la corsa europea darebbe, ovviamente, alcuni vantaggi anche nei duelli di mercato, viste che le risorse derivanti dal quarto posto rappresenterebbe un’iniezione di risorse importante alle casse del club.

Da Celik a Pellegrini, passando per Gatti e Koopmeiners, sono molti i potenziali scippi tra i due club, ma ci sono anche degli obiettivi comuni che possono infiammare l’estate di bianconeri e giallorossi.

Tra questi, uno sembra tuttavia destinato a scemare. In base alle ultime indiscrezioni, infatti, il discorso per un profilo d’attacco potrebbe essere già chiuso. Secondo caughtoffside, infatti, il futuro di Said El Mala sarà in Premier League. Chelsea e Manchester United sono pronti a sorpassare il Brighton nella corsa al tedesco 19enne.

L’esterno d’attacco piace anche Barcellona, Manchester City, Newcastle e Tottenham, ma a frenare le possibilità delle squadre italiane non è solo la grande concorrenza. Il Colonia, infatti, parte da una valutazione di 50-60 milioni di euro. Per l’accordo, serve dunque una maxi offerta.