Non tutti i mali vengono per nuocere: così la Roma scippa il Napoli

Il club giallorosso fa sul serio e vuole piazzare lo sgarbo di calciomercato ai partenopei

Nel calcio riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno anche nelle situazioni infelici è forse più complicato che nella vita. L’animo del tifoso spesso non conosce equilibrio e alterna momenti di pessimismo cosmico a voli pindarici e slanci esageratamente ottimistici.

E così, dicendovi che paradossalmente aver fallito il calciomercato di gennaio può rivelarsi un vantaggio per la Roma sulle concorrenti in estate, passare per matti non è un rischio, ma quasi una certezza.

Nonostante un mercato limitato dai nuovi regolamenti FIGC, il Napoli ha lavorato meglio della dirigenza giallorossa sulle ali. Giovane e, soprattutto, Alisson Santos stanno facendo molto bene in maglia azzurra, a differenza di Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino, il cui contributo a Gasperini è stato praticamente nullo.

Ed è proprio qui che arriva il bicchiere mezzo pieno. Nel caso in cui i partenopei dovessero decidere di riscattare Alisson per 20 milioni di euro, la Roma si libererebbe di una concorrente pericolosa per Christos Tzolis.

Autore di 14 gol e 17 assist in stagione, il 24enne greco è il primo obiettivo della dirigenza romanista per rinforzare la fascia sinistra d’attacco. Valutata 30 milioni dal Brugge, la freccia di Salonicco piace anche in Premier League e all’Atletico Madrid, ma la Roma ha già avviato contatti approfonditi per provare a battere la concorrenza.