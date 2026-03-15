Nuovo problema muscolare: a serio rischio per la Roma

Lo stop potrebbe porre le premesse per un’assenza piuttosto importante: ecco cosa è successo
Con l’impegno contro il Como da cerchiare in rosso, le attenzioni della Roma sono chiaramente rivolte all’appuntamento con i lariani. Il filotto di gare ufficiali che vedrà impegnati i giallorossi proseguirà poi con il ritorno degli ottavi di Europa League con il Bologna prima e con il delicato confronto con il Lecce poi.
Sconfitti con il Napoli dopo essere passati inizialmente in vantaggio al “Maradona”, i salentini potrebbero fare a meno di una pedina importante. Lassana Coulibaly è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per un problema di natura muscolare che verrà approfondito nel corso delle prossime ore con gli esami strumentali di rito.
Sebbene abbia provato a stringere i denti, il centrocampista titolare del Lecce è stato obbligato ad alzare bandiera bianca, sostituito da Omri Gandelman. Se confermata, si tratterebbe di una grave assenza per Eusebio Di Francesco; vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali a riguardo.