Scintille con Fabregas, Gasperini al veleno: “Ecco perché non li stimo”

L’allenatore della Roma ha risposto alle accuse del tecnico del Como nel post gara

Come nella gara d’andata, la partita tra Como e Roma ha avuto anche un’importante coda polemica. Già al centro delle polemiche per il clamoroso errore di Davide Massa sull’espulsione di Wesley, lo scontro diretto per la Champions si è infiammato anche per le dichiarazioni di Cesc Fabregas.

A fine partita, il tecnico spagnolo si è lamentato con i giornalisti, accusando Gian Piero Gasperini di essere andato nel tunnel degli spogliatoi senza salutarlo e senza stringerli la mano.

L’allenatore giallorosso poco dopo ha affidato la sua replica all’ANSA. “Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina”.