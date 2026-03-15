Scintille con Fabregas, Gasperini al veleno: “Ecco perché non li stimo”

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L’allenatore della Roma ha risposto alle accuse del tecnico del Como nel post gara

Come nella gara d’andata, la partita tra Como Roma ha avuto anche un’importante coda polemica. Già al centro delle polemiche per il clamoroso errore di Davide Massa sull’espulsione di Wesley, lo scontro diretto per la Champions si è infiammato anche per le dichiarazioni di Cesc Fabregas.

Fabregas e Gasperini si salutano
Scintille con Fabregas, Gasperini al veleno: “Ecco perché non li stimo” (Ansa Foto) – asromalive.it

A fine partita, il tecnico spagnolo si è lamentato con i giornalisti, accusando Gian Piero Gasperini di essere andato nel tunnel degli spogliatoi senza salutarlo e senza stringerli la mano.

L’allenatore giallorosso poco dopo ha affidato la sua replica all’ANSA. “Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina”.