Serie A, DIRETTA Como-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita della ventinovesima giornata di Serie A

Reduce dalle fatiche europee, la Roma affronta la terza trasferta in una settimana, affrontando il temibile Como. In riva al Lago, vengono messi in palio punti molto importanti nella frenetica corsa alla Champions League.

I padroni di casa stanno vivendo un momento magico e grazie a quattro risultati utili consecutivi hanno mangiato tutto il vantaggio dei giallorossi, raggiungendoli in classifica a quota 51 punti.

Dopo la vittoria della Juve contro l’Udinese, entrambe le squadre sono obbligate a vincere se vogliono riprendersi il quarto posto e operare il contro sorpasso sulla squadra bianconera.

Ancora senza Soulé, Gian Piero Gasperini rispetto alla sconfitta di Genoa recupera Hermoso anche in campionato. Allarme rientrato anche per Koné, tenuto a riposo precauzionale contro il Bologna. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Como-Roma

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret; Baturina. All. Fabregas

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia