Voti Como-Roma 2-1: disastro Massa, flop Hermoso e Celik

Ecco valutazioni e giudizi sullo scontro diretto per la Champions League tra lariani e giallorossi

Si è concluso il terribile ciclo con tre trasferte in una settimana della Roma. La sfida contro il Como ha regalato sussulti ed emozioni, ma oltre ai giocatori, uno dei grandi protagonisti è stato Davide Massa, vera e propria bestia nera della squadra giallorossa. Dopo un primo tempo in sofferenza, concluso in vantaggio grazie al rigore di Malen, nella seconda frazione ci ha pensato proprio l’arbitro a rovinare la partita con un’espulsione inventata.

Tra i peggiori in campo nella squadra di Gian Piero Gasperini, dobbiamo segnalare Mario Hemoso e Zeki Celik, mentre Malen e Svilar arrivano al 6 solo per il gol e alcune buone parate nel primo tempo (errore però nel gol del Como). Il peggiore in assoluto è, tuttavia, Massa che ha espulso per doppia ammonizione inventata Wesley, migliore in campo per noi.

Voti Como-Roma 2-1 : top e flop

COMO (3-4-2-1): Butez 5.5; Ramon 6, Diego Carlos 4.5, Kempf 6 (46′ Douvikas 7); Smolcic 6, Sergi Roberto 5 (46′ Diao 6.5), Da Cunha 6.5, Alex Valle 6; Nico Paz 5 (78′ Rodriguez sv), Caqueret 6 (68′ Perrone 6); Baturina 6. All. Fabregas 6

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Ghilardi 5.5, Mancini 5.5, Hermoso 4 (70′ Tsimikas 4.5); Celik 4.5 (70′ Ziolkowski 5.5), Koné 5, Cristante 5, Wesley 6.5; Pellegrini 6 (67′ Pisilli 6); El Shaarawy 6.5 (56′ Rensch 5), Malen 6 (67′ Vaz 6). All. Gasperini 5

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia 3